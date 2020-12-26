Минулого року учасників святкового флешмобу було майже втричі менше.

У Харкові місцеві автолюбителі створили унікальну "ялинку" з автомобілів, яка стала рекордно великою в Україні.

Як пише місцевий Телеграм-канал "Харьков 1654", участь у заході взяли 1654 водії зі своїми авто. Минулорічний рекорд - 348 машин.

Цього року черга з автомобілів розтягнулася вулицями міста на багато кілометрів.

"Саме так виглядає рекорд України!",- пишуть автори Телеграм-каналу, публікуючи відео з Харківською "автоялинкою".

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Автор: Юрій Годован