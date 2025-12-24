'єЧерга' для легкових авто: уряд готує нові правила перетину кордону України

Для перетину кордону водій легкового автомобіля буде зобов’язаний забронювати місце в черзі.

Міністерство розвитку громад і територій України готує пілотний проєкт перетину державного кордону легковими автомобілями через електронну систему "єЧерга". Запуск нових правил планують у тестовому режимі на одному з пунктів пропуску.

Пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у відповідь на запит УНІАН повідомила, що згідно з проєктом правил, для перетину кордону водій легкового автомобіля буде зобов’язаний забронювати місце в черзі очікування одним із трьох способів:

через вебпортал або застосунок "єЧерга";

за допомогою мобільного застосунку чи порталу "Дія";

автоматично засобами електронної системи під час заїзду легкового автомобіля до зони очікування.

Контроль за чергою здійснюватиметься через Кабінет водія. Користувачі зможуть відстежувати статус свого місця в черзі та визначений час в’їзду до пункту пропуску, а також отримуватимуть сповіщення про зміну статусів і відповідно заїжджатимуть на територію пункту пропуску.

У Мінрозвитку зазначили, що експериментальний проєкт планують запровадити на одному з міжнародних пунктів пропуску після реєстрації в Міністерстві юстиції наказу, яким будуть затверджені Правила черговості, а також після визначення переліку пунктів пропуску, що братимуть участь в експерименті для руху легкових автомобілів.

У відомстві додали, що масштабування "єЧерги" для легковиків на інших пунктах пропуску можливе, за умови успішного експериментального проєкту на одному пункті пропуску.

Електронна черга на кордоні - головні новини

В 2023 році на міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, що на кордоні з Польщею, було запущено електронну чергу перетину кордону для вантажівок. "єЧерга" мала знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Також ключовим завданням системи було розрахувати орієнтовний час перетину кордону. У травні 2023 року електронна черга перетину кордону для вантажівок почала працювати одразу у 16 пунктах пропуску.

У квітні 2024 року на кордоні України з Молдовою запрацював сервіс електронної черги вже для автобусів. На 10 пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу було надано можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".

З 10 вересня 2025 року в Україні змінилася процедура перетину кордону для водіїв комерційного транспорту. Ліцензованим перевізникам потрібно заповнювати дані лише в системі "єЧерга", а створювати заявку "18-60" (так званий "Шлях") не потрібно.

