Єдиним інструментом для виїзду водіїв комерційного транспорту стане "єЧерга".

З 10 вересня в Україні змінюється процедура перетину кордону для водіїв комерційного транспорту. Відтепер ліцензованим перевізникам потрібно заповнювати дані лише в системі "єЧерга", а створювати заявку "18-60" (так званий "Шлях") не потрібно.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що раніше алгоритм бронювання місця в черзі для військовозобов’язаних водіїв полягав спочатку в оформленні заявки до модуля "18-60" ("Шляху"), а вже потім треба було зареєструвати місце в "єЧерзі".

Відео дня

"Модуль "18-60" був потрібен для верифікації інформації про військовозобов’язаних водіїв під час перетину кордону. У результаті оновлення системи та спрощення процесів для перевізників, співробітники Державної прикордонної служби будуть верифікувати наявність реєстрації водія в системі "єЧерга", - ідеться в повідомленні.

Таким чином "єЧерга" стане "єдиним вікном" заповнення інформації для виїзду водіїв комерційного транспорту.

У відомстві наголосили, що перетин кордону для виконання комерційних перевезень буде доступний лише тим водіям, які внесені до електронного кабінету перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС) Укртрансбезпеки.

Перетин кордону для водіїв - останні новини

У лютому 2025 року уряд припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Відтепер для виїзду за кордон такі водії повинні мати інші підстави для перетину кордону.

Також повідомлялося, що в Україні оновили правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків, які здійснюють перевезення гуманітарної або медичної допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: