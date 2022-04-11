Рішення прийнято через невідповідність авіакомпаній РФ міжнародним стандартам безпеки.

Європейська комісія додала 21 російську авіакомпанію у "чорний список" через їх невідповідність міжнародним стандартам безпеки.

Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії.

"Комісія оновила Перелік авіаційної безпеки ЄС, який є переліком авіакомпаній, які підпадають під заборону або експлуатаційні обмеження в межах Європейського Союзу, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки. Після оновлення 21 авіакомпанія, сертифікована в Росії, тепер включена до списку безпеки польотів ЄС", - йдеться в повідомленні.

За словами комісара з питань транспорту Адіна Валеана, федеральне агентство повітряного транспорту Росії порушило Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція) та створило безпосередню загрозу безпеці експлуатувати сотні іноземних літаків без дійсного сертифіката льотної придатності.

Зазначається, що це рішення не є черговою санкцією проти Росії, воно було прийнято виключно з технічних міркувань та міркувань безпеки.

Як повідомляв УНІАН, індійська авіакомпанія Air India слідом за низкою азіатських національних авіаперевізників, таких як національна авіакомпанія Шрі-Ланки SriLankan Airlines, південнокорейська Korean Air та в'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines, повідомили про припинення польотів до РФ через її військову агресію в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: