Терміни поновлення рейсів залишаються "невизначеними".

Індійська авіакомпанія Air India слідом за низкою інших азіатських національних авіаперевізників припинила продаж квитків до Росії, а саме на маршрут "Делі – Москва".

Про це повідомляє посольство Росії в Індії у Telegram.

"Звертаємо увагу, що авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за маршрутом Делі-Москва-Делі. Перспективи поновлення рейсів на даний момент залишаються невизначеними", – йдеться у повідомленні.

Посольство РФ додало, що можливість безперешкодно користуватися транзитними маршрутами до Росії через Ташкент, Стамбул, Дубаї, Абу-Дабі, Доху та інші доступні напрямки зберігається.

Як повідомляв УНІАН, низка азіатських національних авіаперевізників, таких як національна авіакомпанія Шрі-Ланки SriLankan Airlines, південнокорейська Korean Air та в'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines, повідомили про припинення польотів до РФ через її військову агресію в Україні.

Після початку російської військової агресії проти України, Євросоюз оголосив про закриття повітряного простору для належних Росії, зареєстрованих в РФ і підконтрольних їй літаків. Одночасно практично всі європейські авіакомпанії призупинили виконання авіарейсів з Росії в Європу.

Наразі залишилося зовсім небагато закордонних авіакомпаній, які досі літають до Росії, хоч і доволі рідко. Здебільшого вони літають до ближнього зарубіжжя (Belavia, Air Moldova, Aircompany Armenia, Azerbaijan Airlines, SCAT, Turkmenistan Airlines, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways, Avia Traffic, Somon Air), Туреччини (Turkish Airlines, Pegasus Airlines), Близького та Середнього Сходу (FlyDubai, Emirates, Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi, Qatar Airways, El Al, Gulf Air, Mahan Air, Cham Wings Airlines), Азії (Air China, Ariana Afghan Airlines) та Африки (EgyptAir).

Також до останнього поодинокі рейси до Белграду виконувала сербська Air Serbia, яка збрехала про повну зупинку виконання рейсів до Росії, втім наразі, судячи з даних сайту Flightradar24, рейси більше не виконуються. Ще одним проблемним європейським перевізником виявився угорський Wizz Air, який попри заяву про припинення рейсів до Росії, досі виконує поодинокі рейси до Будапешту та Абу-Дабі, судячи з даних все того ж Flightradar24. Це єдине авіасполучення з Європою, наразі доступне росіянам.