Штраф буде виписаний у разі, якщо виявиться, що машиною керує не та людина, яка за документами ввезла автомобіль на територію України.

В Україні поліція почала на місці виписувати штрафи водіям авто на єврономерах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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За що штрафують

Як йдеться в сюжеті, штраф буде виписаний у разі, якщо виявиться, що машиною керує не та людина, яка за документами ввезла автомобіль на територію України.

Зазначається, що у разі першого випадку порушення закону поліція на місці виписує штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень.

Якщо порушник попадеться вдруге - покарання буде вже 17 тисяч гривень з вилученням водійського посвідчення.

Зараз такі правопорушення фіксують тільки в Харкові та Харківській області. Там копи отримали доступ до баз нерозмитнених авто від Державної фіскальної служби.

Патрульна поліція вивчає, як працює система. За кілька днів вже оштрафовані десятки водіїв. Незабаром така практика, скоріш за все, пошириться на всю країну. У поліції переконані, що діють виключно в рамках чинного законодавства.

Хронологія подій

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "евроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "евробляхах".

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Автор: УНІАН