Інтеграція України в систему дозволить адаптувати українську аеронавігацію до європейських стандартів.

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) сьогодні, 24 листопада, схвалила технічну інтеграцію України в спільну систему маршрутних зборів.

Про це повідомила прес-служба Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України («Украерорух»).

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Також для України встановлено розмір маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування на 2021 рік - в повітряному просторі над територією країни і окремо - в частині міжнародного повітряного простору над відкритим морем (Green Zone), де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні міжнародним співтовариством.

Цю ж інформацію підтвердив і міністр інфрастрктури Владислав Криклій.

Керівник "Украероруху" Андрій Ярмак підкреслив, що інтеграція України в цю систему дозволить адаптувати українську аеронавігацію до європейських стандартів.

"Завершення важливого етапу євроінтеграційних процесів у галузі аеронавігації дає Україні вагому перевагу: дозволить впровадити європейську систему формування та справляння плати за аеронавігаційні послуги", - цитує прес-служба слова Ярмака.

Зазначається, що серед переваг завершення технічної інтеграції - щорічний перерахунок ставок плати за аеронавігаційне обслуговування та встановлення актуальних ставок 1 січня кожного року з метою повного покриття витрат на забезпечення послуг.

Повна технічна інтеграція України в спільну систему маршрутних зборів Євроконтролю передбачає також підвищення ефективності консультацій з авіакомпаніями щодо національної бази витрат та інвестиційних проектів.

Крім цього, обробка виставлених Євроконтролем рахунків за аеронавігацію від імені України забезпечить майже 100-відсоткову їх оплату авіакомпаніями.

Згідно з повідомленням, затвердження двох окремих ставок маршрутних зборів дає також нові потенційні можливості залучати додатковий транзитний трафік над Чорним морем.

"Цьому сприятиме встановлення окремої зони зі зменшеною ставкою разом з прийнятими позитивними рішеннями світових регуляторів з безпеки авіації EASA і FAA щодо перегляду заборонених зон для виконання польотів в українському повітряному просторі", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що Євроконтроль підтвердив технічну готовність до диференціального стягування плати за аеронавігаційне обслуговування вже з квітня-червня 2021 року.

Ярмак підкреслив, що тепер Україні потрібно адаптувати своє законодавство до вимог Євроконтролю.

"Украерорух»

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України.

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Автор: Павло Степанець