З 2022 року ЄС запровадив для України пільговий торговельний режим, який сплив 5 червня 2025 року.

З 6 червня завершилася дія так званих Автономних торговельних заходів (Autonomous Trade Measures, ATM), що передбачали безквотну й безмитну торгівлю України з Європейським Союзом. Таким чином, відсьогодні ЄС відновив дію умов Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) з Україною.

Як йдеться у нових правилах, оприлюднених на офіційному веб-сайті законодавства Європейського Союзу EUR-Lex, до 30 груп товарів з України відтепер застосовуватимуться квоти.

Митні квоти будуть діяти з 6 червня до 31 грудня 2025 року. Вони становитимуть 7/12 від річних обсягів, оскільки до кінця року залишається сім місяців.

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Встановлено, зокрема, такі квоти:

пшениця та продукти з неї – 583 333 тонн;

ячмінь – 204 167 тонн;

кукурудза – 379 167 тонн;

яловичина – 7000 тонн;

свинина – 11 667 тонн;

молоко та вершки – 5833 тонн;

сухе молоко – 2917 тонн;

масло та молочні жири – 1750 тонн;

яйця – 3500 тонн;

м’ясо птиці – 52 511 тонн.

У межах квот встановлено нульове мито. Розподіл проводять, використовуючи принцип "‎перший прийшов – перший отримав"‎.

Для деяких категорій товарів запровадили підперіоди "‎червень-вересень"‎ і "‎жовтень-грудень"‎. Це потрібно для того, щоб забезпечити рівномірний розподіл постачань протягом року.

Торговельний безвіз – що відомо

З 4 червня 2022 року Євросоюз запровадив для нашої країни пільговий торговельний режим, який продовжили у позаминулому році (і потім, у травні 2024-го – ще на рік). "Торговельний безвіз" був покликаний підтримати українську економіку на тлі російсько-української війни. Він суттєво допоміг країні в складний період.

За даними Мінекономіки, у минулому році питома вага торгівлі товарами з Євросоюзом дорівнювала майже 54% від загального обсягу торгівлі України. Виручка від експорту до Європейського Союзу за результатами минулого року зросла на 16,1% – до 24,8 млрд доларів.

У квітні УНІАН повідомив, що у Єврокомісії не планують продовжувати "торговельний безвіз" з нашою країною після п’ятого червня. Фактично це означає повернення торгівлі між Україною та Євросоюзом до довоєнних умов. Також повідомлялось, що ЄС має намір запропонувати деякі сприятливі зміни для України.

5 червня стало відомо, що ЄС на три роки продовжив "торговельний безвіз" для сталі та заліза з України.

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