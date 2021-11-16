Ті, хто не встиг розмитнити автомобіль до 10 листопада, будуть змушені платити великі штрафи.

З 11 листопада розпочався "другий етап" пільгового розмитнення транспортних засобів, який поширює свою дію на учасників бойових дій: для них крайній термін пільгового розмитнення – до 8 лютого 2022 року.

Ті, хто не встиг розмитнити автомобіль до 10 листопада, будуть змушені платити великі штрафи.

Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний пояснив, яким чином будуть штрафувати власників нерозмитнених "євроблях".

Він зазначив, що якщо патрульна поліція зупинить нерозмитнений автомобіль, штраф для водія становитиме 8 500 гривень. При цьому повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Юрист повідомив, що в подальшому на власників транспортних засобів на єврономерах очікує комплексний підхід з боку правоохоронної системи.

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Так, у випадку виявлення патрульною поліцією фактів перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів, відповідна інформація буде передаватися до органів митної служби. А вже Митна служба за перевищення терміну перебування авто без реєстрації, може накласти на правопорушника суттєвий штраф - до 170 тис. гривень.

В Митному кодексі України відповідальність за наведені вище порушення передбачена ст. 470 та 481.

Так, залежно від порушення, згідно з положеннями кодексу штрафи можуть бути від 850 гривень аж до 170 тисяч гривень.

Митна служба буде притягувати правопорушників до адміністративної відповідальності, за наступним алгоритмом:

складення протоколу щодо особи;

передання протоколу до суду;

представлення інтересів Митної служби в суді першої та апеляційної інстанції при розгляді протоколу та / або можливих апеляційних скарг.

Юрист зазначив, що дії з боку влади у даному питанні "є та будуть доволі ефективними".

Він нагадав, за даними Державної Митної служби України за 180 днів дії законів щодо спрощеного митного оформлення та оподаткування авто "на єврономерах" (з 15 червня по 10 листопада) оформили більше 80 тис. таких авто. До бюджету за цей період сплачено близько 3 млрд грн.

"Євробляхи" в Україні

За інформацією Державної фіскальної служби, на території України близько 1,5 мільйона автомобілів на європейських номерах. Ситуація з "євробляхами" викликана високим акцизним збором на старий автомобіль. Акциз за автомобіль віком понад 5 років у 10-28 разів вищий за новий. Це породило схеми, за допомогою яких люди стали обходити закон - ввозити авто в режимі тимчасового ввезення або транзиту, які зареєстровані на європейських громадян або компанії, а українцям для керування передавалися на умовах доручення.

Автор: Олег Давигора