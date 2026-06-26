З Одеси до Кароліно-Бугазу запускають додатковий потяг на літо: як курсуватиме

Рейси виконуватимуться з 28 червня в обох напрямках по парних числах.

"Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд №838/837 за маршрутом Одеса – Кароліно-Бугаз, який курсуватиме в літній сезон.

Як повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі, продаж квитків уже відкрито.

Зазначається, що рейси почнуть виконуватися з 28 червня в обох напрямках по парних числах. На маршруті працюватиме модернізований електропоїзд, обладнаний системою кондиціонування, що забезпечить комфортні умови для пасажирів у спекотний період.

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"Час у дорозі становитиме близько однієї години, що робить цей рейс зручним варіантом для швидких поїздок до узбережжя без заторів", - зазначає перевізник.

Поїзд відправлятиметься з Одеси о 09:17 та прибуватиме до Кароліно-Бугазу о 10:18. У зворотному напрямку з Кароліно-Бугазу відправлятиметься о 10:40 і прибуватиме до Одеси об 11:46.

Графік руху також узгоджений із прибуттям до Одеси ранкових поїздів далекого сполучення з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Рахова, Чернівців та міжнародних маршрутів.

У компанії зазначають, що новий рейс дозволить пасажирам швидко дістатися до узбережжя та комфортно розпочати вихідні.

"Прохолода в салоні, короткий час у дорозі та зручний графік роблять цей поїзд одним із найзручніших літніх варіантів для поїздок між Одесою та морським узбережжям", - додали в "Укрзалізниці".

Запуск нових потягів "Інтерсіті" з Дніпра та Києва до Одеси

"Укрзалізниця" призначила два нові швидкісні потяги "Інтерсіті". Зокрема, з 28 червня компанія запускає щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №753/754 Дніпро – Одеса. Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд "Інтерсіті", який поєднає Дніпро та Одесу.

Крім того, із 27 червня курсуватиме новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 Київ – Одеса. Також збільшується періодичність курсування швидкісних поїздів №763/764 Київ – Одеса та №748/747 Київ – Тернопіль до шести разів на тиждень замість трьох.

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