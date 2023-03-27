Квитки вже доступні онлайн та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" запускає капітально модернізований інклюзивний електропоїзд, який з 28 березня курсуватиме за маршрутом №804/803/806/805 Львів - Рівне - Львів.

Як прес-служба перевізника повідомляє в Telegram, поїзд № 806/805 відправлятиметься зі Львова щоденно, окрім суботи, о 16:35, та прибуватиме на станцію Рівне о 19:25.

Зі ст. Рівне поїзд відправлятиметься щоп'ятниці та щонеділі о 13:20 та прибуватиме до Львова о 16:10.

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Поїзд № 804/803 відправлятиметься зі Львова щоп'ятниці та неділі о 9:50 та прибуватиме на ст.Рівне о 12:40. Зі ст. Рівне поїзд відправлятиметься щоденно, крім субот, о 6:45 та прибуватиме до Львова о 9:35.

Квитки вже можна придбати в додатку УЗ, чат-боті і на сайті, а також в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" та львівський напрямок

У грудні 2022 року "Укрзалізниця" повідомила про те, що відновлює рейс сполученням Львів-Дніпро. Повідомлялося, що з 10 грудня через день по парних числах поїзд відправлятиметься зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам'янку та Олександрію — о 18:25.

У січні 2023 року "Укрзалізниця" призначила поїзд, який буде з'єднувати Львів і Херсон. Повідомлялося, що поїзд відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 наступного дня. З Херсона поїзд відправлятиметься з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

23 березня 2023 року "Укрзалізниця" запускає поїзд Львів - Краматорськ. Повідомлялося, що рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 і прибуватиме до Краматорська о 15: 06.

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