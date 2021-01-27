Значно ускладнено рух на Дарницькому мосту в бік центру і на мосту Метро. У заторі також стоїть Русанівський міст.

Станом на ранок середи, 26 січня, ряд ключових доріг Києва традиційно перевантажений. Про це свідчать дані карт Google.

Ситуація на Правому березі столиці

Затор в бік центру зафіксовано на проспекті Перемоги, починаючи від м. Житомирська і до м. Берестейська, а також від м. Шулявська до Цирку. Практично стоїть в обидві сторони вулиця Гетьмана і вулиця Довженка. Також значно ускладнено рух на проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній дорозі, вулиці Семена Скляренка, Чорновіла, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській та на Набережному шосе.

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Ситуація на мостах столиці

Значно ускладнено рух на Дарницькому мосту в бік центру і на мосту Метро. У заторі також стоїть Русанівський міст.

Ситуація на Лівому березі столиці

Затори зафіксовані на проспекті Романа Шухевича, бульварі Перова, вулиці Братиславській, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе, вулиці Здолбунівській, проспекті Миколи Бажана.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: УНІАН