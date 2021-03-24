Затор в бік центру утворився на Південному мосту і мосту Патона.

Станом на ранок середи, 24 березня, ситуація з дорожнім рухом у Києві трохи ускладнена.

Про це свідчать дані Google Maps.

На проспекті Перемоги затор тягнеться від м.Житомирської до м.Берестейської. Також в обидві сторони ускладнено рух на бульварі Тараса Шевченка. Через ремонтні роботи буквально стоїть вулиця Борщагівська в районі Індустріального мосту.

Також проблеми з трафіком зафіксовані на проспекті Валерія Лобановського, Великій Кільцевій дорозі в районі Жулян, Голосіївському проспекті.

Традиційно в заторі стоїть вулиця Набережно-Хрещатицька. Також через ДТП стоїть проспект Степана Бандери.

Затор в бік центру утворився на Південному мосту. Крім того, через дорожньо-транспортну пригоду утворився затор на мосту Патона в бік центру.

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Автор: Денис Прядко