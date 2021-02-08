Як повідомили в прес-службі КМДА, синоптики сьогодні прогнозують приріст снігу до 15-20 см.

У понеділок, 8 лютого, Київ через снігопад скували моторошні затори.

УНІАН пропонує ознайомитися з актуальною ситуацією на столичних дорогах. Дані взяті з сервісу Google Maps.

Ситуація на Правому і Лівому березі столиці

Практично повністю "стоять" Повітрофлотський проспект і вулиця В'ячеслава Чорновола, проспект Перемоги, вулиця Жилянська, вулиця Вадима Гетьмана і Олександра Довженка, Чоколівський бульвар, проспект Валерія Лобановського, пр. Любомира Гузара, вул. Щусєва, вул. Олени Теліги, вул. Семен Скляренко. Крім того, традиційно в заторах застрягли вул. Набережно-Рибальська, вул. Набережно-Хрещатицька.

Ускладнено рух і для тих, хто намагається приїхати до Києва на громадському транспорті або на особистому авто. Затори є майже на всіх в'їздах в місто: з боку Бучі, в Софіївській Борщагівці, в Броварах і Борисполі.

На Лівому березі також значні затори. "Стоять" Дарницьке, Харківське шосе, проспект Соборності, проспект Миколи Бажана, Броварський проспект.

Ситуація на мостах столиці

У заторах застрягли Дарницький міст, міст Патона, північний та Русанівський Мости. Ускладнено рух на Південному мосту і мосту Метро.

Як повідомили в прес-службі КМДА, синоптики прогнозують приріст снігу до 15-20 сантиметрів. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с і ожеледиця на дорогах. Температура повітря вдень -7... -10 градусів.

Крім того, через складні погодні умови обмежать в'їзд великогабаритного транспорту до Києва.

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Автор: Денис Прядко