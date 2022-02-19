Це робиться для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розпочинає продаж квитків на Мюнхен та Женеву для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Також повідомляється, що, крім цього, МАУ збільшує місткість повітряних суден за даними маршрутами.

"Сьогодні компанія Lufthansa Group ухвалила рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Обмеження запроваджуються на період з 21 по 28 лютого. Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще сьогодні та завтра. Прохання до пасажирів скасованих рейсів зв’язатися з сервісним центром Lufthansa. Рейси з та у Львів зберігаються у звичному режимі", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що для забезпечення безперебійного авіасполучення опрацьовуються наступні рішення:

компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам;

Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa Group не зможе оперувати.

"Нагадаю, небо України залишається відкритим", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік своїх нічних рейсів до Києва через побоювання щодо можливого нападу Росії на Україну. У компанії заявляли, що не хочуть залишати літак на ніч в Україні через політичну напругу.

У лютому стало відомо, що Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва з 21 по 28 лютого.

МАУ та Lufthansa: довідка УНІАН

Lufthansa - це флагманський авіаперевізник Німеччини, найбільший авіаконцерн Європи, що охоплює такі великі авіакомпанії, як Swiss International Airlines і Austrian Airlines.

Авіакомпанію "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) засновано в 1992 році. Вона здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

Вас також можуть зацікавити новини: