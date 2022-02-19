У разі скасування рейсу пасажирам рекомендують звертатися в сервісні центри.

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва з 21 по 28 лютого. Також польоти до Києва зупиняють Swiss Airlines і Austrian Airlines.

Зокрема, Lufthansa літає з Франкфурта до Києва і Львова і з Мюнхена до Києва. "Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше", - йдеться в заяві авіакомпанії.

У разі скасування рейсу пасажирам рекомендують звертатися в сервісний центр Lufthansa або в туристичне агентство, щоб обговорити подальші плани поїздки.

Спеціальний представник МЗС України з санкційної політики Олексій Макєєв написав у Twitter, що хотів би почути від авіакомпанії причини такого рішення.

"Було б здорово, щоб у ваших поясненнях були слова "російські загрози вторгнення в Україну". Ви також скоротите рейси в Москву?",- написав він.

Austrian Airlines літає з Відня до Києва, Львова та Одеси. У прес-службі авіакомпанії повідомили avianews.com, що зупиняють рейси до Києва та Одеси до кінця лютого. 20 лютого Austrian Airlines виконає спеціальні рейси з Києва та Одеси для вивезення пасажирів. Рейси Відень-Львів авіакомпанія продовжить у звичайному режимі, зазначили у прес-службі.

Крім цього, швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines також оголосила про відмову польотів за своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Цюріх до 28 лютого. Більш того, в компанії відмовилися від використання неба над Україною для транзитних рейсів.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого нідерландська авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну на невизначений час, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.