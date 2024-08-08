Джей Венс каже, що Тім Волз пішов у відставку після понад 20 років військової кар'єри, щоб уникнути відправки до Іраку.

Напарник кандидата на посаду президента США, екс-глави Білого дому Дональда Трампа Джей Венс різко розкритикував терміни відставки губернатора Міннесоти і претендета на посаду віцепрезидента США від Демократичної партії Тіма Волза через його військову кар’єру. Про це повідомляє Politico.

За словами Венса, Волз припинив свою більше ніж 20-річну службу, аби уникнути відправки до Іраку. Республіканець назвав це "вкраденою доблестю"

"Він не провів жодного дня в зоні бойових дій. Не прикидайся кимось, ким ти не є. ... Мені було б соромно, якби я був на його місці і брехав про свою військову службу, як він", – сказав Венс. Відео дня

Його слова викликали критику з боку військових ветеранів, пише Newsweek. Так, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, колишній командувач американськими сухопутними силами в Європі, зазначив, що "непристойно і непрофесійно для будь-кого — особливо ветеранів — відкрито зневажати будь-кого, хто служив у формі".

"Я особисто дуже вдячний усім, хто носив одяг нашої країни — протягом будь-якого часу — і хто служив у наших професійних силах", - написав військовий.

У свою чергу сенатор від Арізони Марк Келлі, колишній бойовий пілот і астронавт ВМС США, який входив до короткого списку кандидатів на посаду напарника Камали Гарріс, написав у соцмережі: "Джей Венс, ти забув, чого тебе навчив про повагу Американський військовий центр?".

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