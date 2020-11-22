22 листопада в 11 містах пройшов другий тур виборів.

У другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний міський голова Борис Філатов.

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Філатов набирає 78,75% голосів виборців, а його опонент Загід Краснов – 18,25%.

Місцеві вибори в Україні: другий тур

22 Листопада другий тур виборів пройшов у 11 містах України: Львові, Бердянську (Запорізька область), Дніпрі, Дрогобичі (Львівська область), Полтаві, Миколаєві, Слов'янську (Донецька область), Нікополі (Дніпропетровська область), Рівному, Ужгороді, (Закарпатська область), Черкасах.

Крім того, в 15 регіонах пройшло повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 3 депутатів - у 2 міських ради, 20 депутатів - в 13 селищних рад, 43 депутатів - в 32 сільради.

Результати голосування мають бути встановлені до 27 листопада включно.

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Автор: Катерина Шварц