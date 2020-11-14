Деякі мери заявили, що у їхніх містах не запроваджуватимуть карантин вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав мерів напередодні другого туру виборів ставитися до громадян «як до людей, а не як до електорату».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, коментуючи рішення мерів деяких міст не запроваджувати карантин вихідного дня.

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«Окремо хочу звернутися до деяких мерів, у яких попереду другий тур. У когось - завтра, у когось - за тиждень. У мене до вас єдине прохання: почніть відноситись до своїх виборців як до людей, а не як до електорату», - сказав Степанов.

За словами міністра, життя і здоров’я будь-якого громадянина набагато важливіші, ніж будь-який передвиборчий процес та політика.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська.

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Автор: Бредіхіна Ганна