Михайло Кучук пройшов до міськради за списком "ОПЗЖ".

Першим віце-мером Одеси став Михайло Кучук - колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації часів президентства Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час позачергової сесії міськради.

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Зокрема, про кандидатуру Кучука, який пройшов до міськради за списком партії "Опозиційна платформа - за життя", заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Як зазначив міський голова, Кучук куруватиме, зокрема, питання будівництва, архітектури тощо.

Міськрада затвердила призначення Кучука.

Депутати також проголосували за склад виконавчого комітету міськради. До складу виконкому увійшов Кучук, який одразу, під час сесії, написав заяву про складання депутатських повноважень. Його місце в міськраді займе інший представник "ОПЗЖ".

Хто такий Михайло Кучук

Михайло Кучук у 1994-1998, 2005-2010 роках був заступником у іншого мера Одеси - Едуарда Гурвіца, ярого супротивника Труханова. Тоді Кучук теж займався питаннями будівництва.

У 2011-2014 роках Кучук працював заступником голови Київської міської державної адміністрації. Також був депутатом Одеської обласної ради.

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Автор: Лариса Козова