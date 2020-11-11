Також ЦВК скасував рішення ТВК від 8 листопада щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на 40 виборчих дільницях.

Центральна виборча комісія зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки і результати місцевих виборів.

Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Зазначається, що до ЦВК надійшла заява Чернівецької облорганізації політичної партії "Єдина альтернатива" щодо протиправної бездіяльності Чернівецької міської ТВК.

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У ній, зокрема наголошується, що станом на 9 листопада вказана виборча комісія не встановила підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради та депутатів Чернівецької районної ради у відповідних виборчих округах, а також результати виборів Чернівецької міської ради та Чернівецького міського голови. Вказані обставини обумовлені затягуванням проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях.

Окрім того, до ЦВК надійшла заява цієї ж організації партії щодо порушення законодавства вказаною ТВК при прийнятті нею 8 листопада рішення про повторний підрахунок голосів виборців на 40 виборчих дільницях.

"Комісією було встановлено, що вказана ТВК на підставі надісланої до неї заяви уповноваженої особи Чернівецької облорганізації "Партії чернівчан" про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 40 виборчих дільницях прийняла рішення про такий підрахунок голосів після завершення прийняття виборчих документів відповідних дільничних виборчих комісій, тобто з порушенням строків та порядку, а отже - всупереч вимогам виборчого законодавства", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в ЦВК заявляють, що станом на момент розгляду цього питання до Комісії не надходила інформація, що цією ТВК встановлено зазначені підсумки та результати місцевих виборів.

Відтак ЦВК скасувала рішення Чернівецької міської ТВК від 8 листопада щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на 40 виборчих дільницях, зафіксоване у протоколі засідання цієї виборчої комісії, розпочатого 25 жовтня.

Разом з тим Центрвиборчком зобов’язав цю ТВК не пізніше 24 години 11 листопада встановити підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької облради і депутатів Чернівецької райради, а також результати виборів депутатів Чернівецької міськради та результати голосування з виборів Чернівецького міського голови, про що скласти відповідні протоколи.

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Окрім того, зазначену ТВК зобовʼязали транспортувати перші примірники протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради та депутатів Чернівецької районної ради разом з іншими документами до Чернівецьких районної та обласної територіальних виборчих комісій.

Не пізніше 10 години 12 листопада вказана комісія має надіслати до ЦВК інформацію про виконання постанови Комісії.

"Комісія звернула увагу Чернівецької міської ТВК на необхідність неухильного дотримання вимог Виборчого кодексу України під час виконання своїх повноважень та організації роботи, а також на відповідальність, яку несуть виборчі комісії та їхні члени, зокрема кримінальну, за порушення вимог законодавства України про місцеві вибори", - додали в ЦВК.

Місцеві вибори в Україні: що відбувається у Чернівцях

У Чернівцях через судові позови та перерахунок голосів затягується встановлення результатів місцевих виборів. Процес гальмують судові позови партій, інфікування членів ТВК коронавірусом і перерахунок голосів виборців на понад 50 дільницях.

Зокрема, минулого тижня ТВК прийняла рішення про проведення перерахунку голосів з 21-ї дільничної виборчої комісії. Станом на ранок 9 листопада члени комісії встигли перерахувати бюлетені на десяти із цих дільниць.

Політичні партії "Єдина альтернатива" та "Європейська солідарність" висловили обурення через ситуацію в міській ТВК. Вони заявили, що "місцеві еліти продовжують тиск на міську виборчу комісію, а також роблять усе, щоб відтермінувати проведення другого туру виборів міського голови Чернівців".

6 листопада був кінцевий термін оголошення остаточних результатів місцевих виборів територіальними виборчими комісіями.

Згідно із результатами паралельного підрахунку голосів передвиборчими штабами кількох партій, до Чернівецької міськради можуть увійти сім політичних сил.

Також, за попередніми результатами виборів, жоден із кандидатів на посаду міського голови Чернівців у першому турі виборів не здобув підтримку понад 50% виборців. Таким чином, до другого туру можуть увійти кандидат від "Єдиної альтернативи" Роман Клічук та представник "Команди Михайлішина" Віталій Михайлішин.

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Автор: Тамара Отовська