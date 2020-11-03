Вже прийнято і враховано відомості з 7 із 13 округів.

Київський тервиборчком обробив та врахував 56% протоколів з виборчих дільниць у столиці.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов під час онлайн-брифінгу.

«Якщо казати по цифрах, то ми на сьогоднішній день обробили вже 56%, якщо враховувати виборчі дільниці. Тобто врахований результат по 56% виборчих дільниць у Києві», - сказав Нілов.

За його словами, наразі з 691 тис. голосів, відданих за кандидатів на виборах Київського міського голови і депутатів Київради, вже враховано голоси 386 тис. киян.

«Попередньо можемо зазначити, що на мерських перегонах лідирує чинний мер (Віталій Кличко). Але остаточні результати будуть тоді, коли здадуться всі райони, будуть опрацьовані Київською міською виборчою комісією дані всіх територіальних виборчих комісій», - заявив Нілов.

Він повідомив, що на сьогодні Київська міська територіальна виборча комісія прийняла і врахувала відомості про вибори мера і депутатів Київради із 7 з 13 територіальних виборчих округів.

«З районних територіальних комісій документи надійшли від усіх 10 районних ТВК. Прийняті та враховані від Голосіївської, Дарницької, Дніпровської (два виборчих округи – УНІАН), Печерської, Подільської та Солом’янської територіальних виборчих комісій», - уточнив Нілов.

Вибори у Києві

25 жовтня у Києві відбулися вибори депутатів Київради та міського голови.

Результати виборів мають бути встановлені по 6 листопада.

За даними екзит-полу, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», на виборах мера Києва за чинного міського голову Кличка проголосували 47,5% виборців, за кандидата від «Опозиційної платформи – За життя» Олександра Попова – 8,6%, за кандидата від партії «Голос» Сергія Притулу – 8,3%, за кандидата від партії «Слуга народу» Ірину Верещук – 8,0%.

На виборах до Київради за партію «УДАР» проголосували 21,3% виборців, за партію «Євросолідарність» – 18,0%, партію «Слуга народу» - 9,5%, партію «Голос» - 7,2%, партію Олександра Омельченка «Єдність» – 6,8%, партію «Опозиційна платформа - За життя» – 6,7%, за партію «Батьківщина» – 6,6%.

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Автор: Інна Андаліцька