Всього вже визнано обраними 2 тисячі 402 депутатів 108 місцевих рад та 133 сільських, селищних, міських голів.

Встановлено результати виборів депутатів 108 місцевих рад у 23 регіонах України.

Читайте також"Психологічний захист": соціолог пояснив низьку явку на місцевих виборах (відео)Як повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії, за інформацією, яка надійшла до комісії від територіальних виборчкомів, станом на 12:00 2 листопада встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 108 місцевих рад у 23 регіонах.

До однієї районної ради обрано 22 депутатів, до 15 міських – 393 депутатів, до 26 селищних – 549 депутатів та до 66 сільських – 1438 депутатів.

Окрім того, визнано обраними 133 голів (27 – міських, 30 – селищних, 76 – сільських) також у 23 областях.

"На всіх виборчих дільницях уже завершено процес підрахунку голосів виборців, складання відповідних протоколів ДВК та передачі їх разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК. Водночас тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень", - зауважили в ЦВК.

Крім того, триває процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

У всіх регіонах районні ТВК прийняли 1 тис. 076 таких протоколів, що становить майже 71,7 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані, а обласним ТВК передано 914 протоколів (майже 67%).

Місцеві вибори в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Їх особливістю було те, що вони відбувалися за пропорційною системою з відкритими списками.

Українці обирали цього дня 1 тис. 780 депутатів обласних рад та Київради, 5 тис. 366 депутатів районних рад, 11 тис. 124 депутати міських рад, 562 депутати районних рад у містах з районним поділом, 10 тис. 284 депутати селищних рад, 14 тис. 6 депутатів сільських рад, 370 міських голів, 428 селищних голів та 623 сільських голів.

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Автор: Антоніна Доломанжи