Конфлікт стався між колишнім та чинним секретарями виборчкому.

В Одесі поліція почала розслідування у зв'язку з відкриттям виборчої дільниці з годинним запізненням.

Читайте такожУ містах України попри карантин проходить другий тур місцевих виборів (онлайн-трансляція)Як повідомили в Приморському відділі поліції, через неналежне виконання секретарем однієї з виборчих комісій своїх обов'язків щодо роботи з документацією дільниця відкрилася із запізненням.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Як повідомили в громадянській мережі ОПОРА, на виборчій дільниці №511333 (Лідерсівський бульвар, 11) засідання комісії почалося орієнтовно о 8:10, а не о 7:15, як це визначено Виборчим кодексом.

«Голосування почалося із запізненням, оскільки дільнична виборча комісія розпочала ранкове засідання о 8:10... Напередодні відбулася заміна секретаря комісії, і вранці на дільницю прийшли і новий секретар, і попередній, які певний час з'ясовували, хто з них чинний секретар...», - повідомили в мережі.

Крім того, ця ДВК утворена у складі 10 членів, проте фактично працювали вісім. На ранкове засідання прийшли семеро членів комісії, і вони вирішили не розпочинати ранкове засідання, поки не прийде восьма людина.

В результаті голосування на цій виборчій дільниці почалося тільки о 9:01.

На місце викликали поліцію, співробітники якої отримали пояснення від членів ДВК про причини відкриття ділянки з годинним запізненням.

Місцеві вибори в Україні

Сьогодні,15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч в 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

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Автор: Лариса Козова