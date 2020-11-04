У Рівному відбудеться повторне голосування на виборах міського голови.
Читайте такожСкандальна Штепа пройшла у мерію Слов’янськаПро це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.
Зокрема, до другого туру виборів потрапляють кандидат від місцевої партії «Рівне разом» Віктор Шакирзян та представник «Європейської Солідарності» Олександр Третяк.
За офіційними результатами першого туру виборів, за Шакирзяна віддали 12 тис. 411 голосів (19,84%), за Третяка – 10 тис. 591 (16,93%).
Наразі дата другого туру виборів мера Рівного невідома.
Місцеві вибори в Україні
- 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За попередніми даними ЦВК, явка виборців склала 36,88%.
- Вибори пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не проводилося.
- Як свідчать екзит-поли, за результатами виборів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Вінниці перемагають чинні мери міст.
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