У Рівному відбудеться другий тур виборів мера

За посаду міського голови боротимуться кандидат від партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян та представник "Європейської Солідарності" Олександр Третяк.

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