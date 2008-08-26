НГО закликає ЄС врятувати Україну від РФ

Київ. 26 серпня, УНІАН. Європейський Союз має визнати право України на членство в ЄС і НАТО, підтримати її територіальну цілісність, запропонувати ліберальніший візовий режим та інтегрувати до європейського енергетичного ринку.

Як передає Німецька хвиля, про це йдеться у доповіді аналітичного центру Європейської Ради із закордонних справ, присвяченій російсько-грузинському конфлікту.

У доповіді зазначається, що своїми нинішніми діями Росія намагається надіслати сусіднім країнам -Україні, Молдові й Азербайджану - важливий сигнал: відтепер Москва відповідатиме агресивніше на те, що вона вважає антиросійської поведінкою.

Експерти зауважують, що Москва, ймовірно, гратиме на протиріччях в Україні стосовно “російського питання” і намагатиметься впливати на майбутнє цієї країни. Вони не виключають, що паралельно Росія заохочуватиме сепаратистські рухи в Севастополі та в Криму загалом.

У документі наголошується, що з огляду на те, що наступним пунктом напруги може стати Україна, ЄС має розробити широку стратегію для виявлення солідарності з цією державою. Можливість для цього може створити самміт Україна-ЄС, який відбудеться 9 вересня у французькому місті Евіан.

На думку авторів доповіді, Євросоюз має, зокрема, підтримати українські плани розробки дорожньої карти для виведення російського флоту із Севастополя після 2017 року, ЄС також повинен провести дослідження щодо майбутнього транзиту газу з Росії і впливу на це газогонів, що обминають Україну.