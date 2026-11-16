Кім: Війна в Україні закінчиться, коли буде 'дуже-дуже-дуже важко'

За його словами, переговори триватимуть паралельно з нарощуванням проблем для обох сторін.

Війна в Україні завершиться після періоду, коли ситуація стане "дуже-дуже-дуже важкою". Водночас Росія поки далека від того, щоб погодитися на припинення бойових дій. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив глава Мінветеранів Віталій Кім.

Відповідаючи на запитання, коли завершиться війна, Віталій Кім сказав:

"Вона закінчиться після того, як буде дуже-дуже-дуже важко".

На запитання, чи важко зараз, міністр відповів: "Порівняно з чим? З Миколаєвом – ні. З Херсоном, Харковом – ні. Зовсім ні".

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За словами Кіма, Росія бачить загрозу економічної кризи в майбутньому та вже почала вживати певних заходів. Однак до згоди на завершення війни ще далеко.

"Росія зараз бачить, що в майбутньому їй загрожує економічна криза, і вже почала щось робити. Але до того, щоб вона погодилася на завершення війни, ще далеко", – заявив міністр.

Він додав, що Росія хоче завершити війну на своїх умовах, які не влаштовують Україну.

"Тому переговорний процес буде йти паралельно з нарощуванням проблем одна одній", – зазначив Кім.

Перспективи завершення війни: останні заяви

Як повідомляв УНІАН, раніше про потенційний кінець війни заговорив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. На його думку, війна в Україні закінчиться у найближчі місяці і водночас він припустив, що може початися Третя світова війна.

Втім, держсекретар США Марко Рубіо наприкінці жовті говорив, що США не вважають, що Україна та Росія перебувають на порозі врегулювання війни шляхом переговорів.

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