В Брюсселі розпочнеться пленарне засідання Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити проекти доповідей Сільвії-Івонн КАУФМАНН (група об`єднаних лівих, Німеччина) про Європейську мережу суддів, Ренате ВЕБЕР (група ліберальних партій, Румунія) про посилення Євроюсту, Шарон БОУЛЄС (група ліберальних партій, Великобританія) про координацію стратегії боротьби з фіскальними шахрайствами.

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