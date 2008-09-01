Великобританія пропонує заморозити переговори з РФ про нову угоду

Київ. 1 вересня. УНІАН. Велика Британія в понеділок закликала країни Євросоюзу відкласти на невизначений термін переговори щодо укладання угоди про партнерство з Росією у зв`язку з подіями в Грузії.

Про це пише Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

«У світлі російської акції (в Південній Осетії) ми повинні заморозити переговори щодо угоди, яка має замінити Договір про партнерство й співпрацю», – заявив журналістам у Лондоні представник британського прем`єра Гордона БРАУНА.