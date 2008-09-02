Україна та ЄС почнуть говорити про скасування віз

Київ. 2 вересня. УНІАН. На XXII саміті Україна-ЄС, який відбудеться 9 вересня у французькому місті Евіан, Україна планує започаткувати діалог про безвізові поїздки громадян України до країн Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.

«В ході XXII самміту Україна-ЄС буде стояти питання візового характеру як елемент можливого запровадження і вироблення механізму, започаткування діалогу про безвізові умови поїздок громадян України», - сказав він.