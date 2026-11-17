Смартфони середнього класу вже справляються з більшістю завдань не гірше за флагмани, тому переплачувати за останні має сенс далеко не всім.

Купувати дорогий флагман, щоб отримати хороший смартфон, вже не обов'язково. Сучасні моделі середнього класу пропонують потужну апаратну частину, якісні камери і функції, які ще кілька років тому були доступні переважно в преміальному сегменті.

Журналісти видання Stuff склали рейтинг найкращих смартфонів середнього класу у 2026 році. До добірки увійшли 5 моделей, які вирізняються вдалим поєднанням характеристик, можливостей та вартості.

Зазначається, що через зростаючий попит на компоненти для штучного інтелекту вартість електроніки помітно зросла. Тому межа середнього цінового сегмента змістилася з $500 до $700. Проте на ринку, як і раніше, можна знайти цікаві моделі, здатні конкурувати з дорожчими пристроями.

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Google Pixel 11 – найкращий загалом. З моменту виходу на ринок флагман помітно подешевшав, тому тепер він належить до категорії середньобюджетних. При цьому його можливості залишилися колишніми. А це потрійна камера з п’ятикратним оптичним зумом, чудовий OLED-екран і сім років оновлень Android.

– найкращий загалом. З моменту виходу на ринок флагман помітно подешевшав, тому тепер він належить до категорії середньобюджетних. При цьому його можливості залишилися колишніми. А це потрійна камера з п’ятикратним оптичним зумом, чудовий OLED-екран і сім років оновлень Android. iPhone 17e – найкращий недорогий iPhone. Смартфон працює на потужному процесорі A19, отримав захисне скло Ceramic Shield 2 та довгоочікувану підтримку MagSafe. Незважаючи на наявність лише однієї основної камери на 48 Мп, пристрій забезпечує якісний двократний зум без втрати якості та впевнено тримає заряд протягом усього дня.

– найкращий недорогий iPhone. Смартфон працює на потужному процесорі A19, отримав захисне скло Ceramic Shield 2 та довгоочікувану підтримку MagSafe. Незважаючи на наявність лише однієї основної камери на 48 Мп, пристрій забезпечує якісний двократний зум без втрати якості та впевнено тримає заряд протягом усього дня. Nothing Phone 4a Pro – найстильніший телефон. Його головна особливість – незвичайний дизайн із металевим корпусом і фірмовою світлодіодною системою Glyph Matrix. Редакція особливо відзначила глибоко настроювану оболонку NothingOS 4.1 із безліччю віджетів, хоча до мінусів віднесла обіцянку лише трьох великих оновлень Android.

– найстильніший телефон. Його головна особливість – незвичайний дизайн із металевим корпусом і фірмовою світлодіодною системою Glyph Matrix. Редакція особливо відзначила глибоко настроювану оболонку NothingOS 4.1 із безліччю віджетів, хоча до мінусів віднесла обіцянку лише трьох великих оновлень Android. Galaxy A57 – найкращий смартфон середнього класу від Samsung. Він підійде шанувальникам бренду, які хочуть отримати звичний інтерфейс One UI, фірмові функції Galaxy AI та дизайн, що нагадує флагманські моделі Galaxy S. На початку продажів пристрій здавався переоціненим на тлі конкурентів і власного попередника, але з появою знижок став набагато привабливішим.

найкращий смартфон середнього класу від Samsung. Він підійде шанувальникам бренду, які хочуть отримати звичний інтерфейс One UI, фірмові функції Galaxy AI та дизайн, що нагадує флагманські моделі Galaxy S. На початку продажів пристрій здавався переоціненим на тлі конкурентів і власного попередника, але з появою знижок став набагато привабливішим. Xiaomi Poco F9 Ultra – найкращий смартфон за автономністю. Смартфон побудований на флагманському чіпсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащений 6,9-дюймовим екраном із частотою 185 Гц та потужними динаміками з налаштуванням від Bose. Акумулятора ємністю 8050 мАг у більшості випадків вистачає на два дні помірного використання, однак короткий час роботи в режимі очікування та слабенька камера можуть розчарувати.

Раніше розробники бенчмарку AnTuTu оновили рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни-продуктивності. Усі моделі розділили на п’ять цінових категорій, а лідером найдешевшого сегмента стала Motorola.

Новий флагман від Motorola посів друге місце в глобальному рейтингу камер за версією DxOMark, випередивши iPhone 18 Pro Max, Galaxy S26 Ultra та інших іменитих конкурентів. Краще за нього знімає лише Huawei Pura 80 Ultra.

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