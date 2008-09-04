ЄС занепокоєний вбивством власника сайту ”Інгушетія.ру”

Брюссель. 4 вересня. УНІАН. Президентство ЄС висловлює жаль з приводи загибелі власника Інтернет-сайту “Інгушетія.ру”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Президентства від імені ЄС, текст якої має УНІАН.

“Президентство ЄС із занепокоєнням дізналося про смерть в Назрані (Інгушетія) Магомеда Євлоєва, власника “Інгушетія.ру”, незалежного спеціалізованого сайту на Кавказі. Президентство передає свої співчуття його родині та друзям”, - написано у заяві.

Президентство також закликало російську владу “пролити все можливе світло” на цю справу.

Президентство ЄС ще раз підкреслило важливість, яку ЄС приділяє свободі слова.

Як повідомляв УНІАН, М.ЄВЛОЄВ був вбитий у Назрані пострілом у висок під час інциденту, якій стався при спробі співробітників міліції доставити його до органів внутрішніх справ.