Корупційний скандал в Єврокомісії

Брюссель. 8 вересня. УНІАН. Британська газета викрила чиновника Єврокомісії, якій був готовий продати секретну інформацію.

Як повідомляє видання “Sunday Times” , провідний чиновник офісу комісару ЄС з питань торгівлі Пітера МЕНДЕЛЬСОНА передав чутливу комерційну інформацію у відповідь на обіцяні фінансові прибутки.

“В ході шестимісячного розслідування “Sunday Times” записало директора Директорату ринкового доступу та промисловості Фріца-Харальда ВЕНІГА (Fritz-Harald Wenig), під час передачі ним інформації журналісту, що був представлений як лобіст китайського бізнесмена, що хотів отримати інсайдерську інформацію”, - пише видання.

За даними газети, чиновник обговорював можливість отримання винагороди за передачі інформації або можливість знайти посаду в організації китайського бізнесмена, від імені якого йому було запропоновано передати інформацію.

“Він сказав, що він вирішить, як тільки зможе надати “результати”, - зазначає видання.

За даними “Sunday Times”, чиновник передав назви двох китайських компаній, які могли отримати спеціальний статус у випадку запровадження Євросоюзом антидемпінгових мит на імпорт свічок.

В розмові з кореспондентом, якого чиновник приймав за лобіста він також повідомив, що П.МЕНДЕЛЬСОН підтримуватиме запровадження тарифних обмежень на постачання китайського взуття, пообіцяв допомогти компанії, від імені якої виступав журналіст, отримати спеціальний статус у випадку запровадження тарифних обмежень на взуття, погодився повідомити назви інших компаній, які можуть отримати такий статус при запровадженні обмежувальних тарифів.

Газета також повідомляє, що сам Ф.-Х. ВЕНІГ відкидає звинувачення у наданні інсайдерської інформації, зазначаючи, зо інформація, яку він передав мала “напівпублічний” характер. Він також відкинув звинувачення в тому, що був комерційно зацікавленим в передачі такої інформації.

Минулої п’ятниці, 5 вересня, ще до оприлюднення британським виданням даних про діяльність Ф.-Х. ВЕНІГА, Єврокомісія розповсюдила прес-реліз, в якому повідомила про початок розслідування за фактами, що були викладені виданням у зверненні до Комісії для отримання коментарів щодо того, чи є поведінка чиновника Комісії такою, що порушує правила діяльності цієї інституції.

Ф.-Х. ВЕНІГ, колишній німецький юрист, займається питанням тарифних обмежень в Єврокомісії протягом 10 років. Директором директорату з доступу на ринки та промисловості його було призначено лише цього року.