Огризко сказав, що Україна отримає від самміту з ЄС

Однією з ключових домовленостей Евіанського саміту Україна ЄС має стати досягнення спільного розуміння, що нова угода стане угодою про асоціацію.

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-службою МЗС коментарі міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА до питання про статус асоціації України з Європейським Союзом як новий етап європейської інтеграції України.

Як переконаний В.ОГРИЗКО, це дасть змогу формально перевести відносини між Україною та ЄС з принципів партнерства та співробітництва на принципи політичної асоціації та економічної інтеграції.

“Як свідчить досвід країн Центрально-Східної Європи, ефективна реалізація цієї угоди відкриває шлях до наступного логічного кроку – започаткування переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Відтак, прогрес та темпи наближення нашої держави до ЄС залежать саме від здатності української влади до швидкого та ефективного впровадження євроорієнтованих реформ”, - вважає В.ОГРИЗКО.

За його словами, “за своїм змістом Угода про асоціацію між ЄС та Україною є, по суті, кроком вперед навіть порівняно з тими угодами про асоціацію, які були укладені Європейським Союзом з країнами Центрально-Східної Європи, що вже є членами ЄС”.

“Наприклад, у рамках Угоди Україна та ЄС створять поглиблену та всебічну зону вільної торгівлі – зону вільної торгівлі нового типу, метою якої є поступова інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС. Цьому допомагатиме системна адаптація законодавства України до норм ЄС, що дотепер було вимогою лише до країн-кандидатів на членство”, - наголосив міністр.

“Слід враховувати, що досягнення згаданої політичної домовленості не означає формального підписання сторонами Угоди про асоціацію в день саміту, - підкреслив В.ОГРИЗКО і додав: “Україна укладе з ЄС Угоду про асоціацію після завершення всього переговорного процесу, включаючи розділ, який стосується створення поглибленої та всебічної зони вільної торгівлі”.