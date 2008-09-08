ЄК пропонує скоротити вилов тріски та оселедця в Балтиці

Брюссель. 8 вересня. УНІАН. Єврокомісія пропонує на 2009 рік скоротити квоти вилову тріски в Західній частині Балтійського моря на 15%, оселедця – на 63%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представлених сьогодні пропозиціях Єврокомісії.

Таким чином, Комісія пропонує скоротити вилови тріски в Західній частині Балтики з 19,221 тис. тонн до 16,337 тис. тонн, оселедця – з 44,55 тис. тонн до 16,4 тис. тонн.

Водночас, Єврокомісія пропонує збільшити квоти на вилов тріски в Східних районах Балтики на 15% - з 38,765 тис. тонн до 44,580 тис. тонн. Комісія також пропонує скоротити на 15% квоти на вилов шпротів – з 454,492 тис. тонн до 386,318 тис. тонн.

“У той час, як план відновлення для Балтійської тріски був запроваджений минулого року, вчені попереджають, що запаси тріски на Сході Балтики перебувають на межі знищення. Запровадивши цей план ми змогли переламати ситуацію і запаси знову почали зростати”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань рибальства та морських справ Джо БОРГ.

У зв’язку з цим комісар закликав міністрів країн-членів ЄС до дисципліни та думати про далеку перспективу, а не лише про сьогодення.

Пропозиції комісії відображають останні поради Ради з експлуатації морів та поради експертів і науковців самої Комісії.