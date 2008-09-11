Членство України в НАТО сприятиме відносинам з Росією

Копенгаген. 11 вересня. УНІАН. Членство України в НАТО сприятиме розвитку двосторонніх взаємин з Росією і служитиме зміцненню європейської безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні під час виступу на тему «Україна між Росією і НАТО – виклики політики оборони і безпеки» перед слухачами Військової академії Королівства Данія. Зазначений захід відбувся у рамках візиту Ю.ЄХАНУРОВА до Данії.

«Наближення України до Альянсу не спрямоване проти жодної третьої країни, передусім Російської Федерації. Як і всі країни – члени НАТО Україна прагне розвивати добросусідські взаємовигідні відносини з Росією. Ми пропонуємо Росії відвертий діалог. Членство України в Альянсі лише сприятиме розвитку двосторонніх взаємин з Росією і служитиме зміцненню європейської безпеки. Про це свідчить приклад Німеччини, Болгарії і власне Данії», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ у своєму виступі.

Він також наголосив, що «Україна здійснює усі необхідні кроки з тим, щоб перша оцінка прогресу країни, яку міністри закордонних справ держав – членів Альянсу мають зробити у грудні цього року, була останньою, і Україну буде запрошено до ПДЧ ще до кінця 2008 року».