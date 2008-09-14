ЄС більше кредитуватиме малий та середній бізнес

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. ЄС планує збільшити кредити малим та середнім підприємствам.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUbusiness”, відповідне рішення було ухвалено в суботу на неформальному засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС у французькій Ніцці.

Міністри, зокрема, погодились з тим, що до 2011 року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) матиме право надати 30 млрд. євро кредитів для підтримки малого та середнього бізнесу. При цьому, на 2008 та 2009 роки міністри планують дозволити ЄІБ видати кредитів на 15 млрд. євро.

“Підтримуючи наші малі та середні компанії ми отримаємо більше зростання, більше робочих місць, більше наукових досліджень та розвитку”, - заявила з цього приводу міністр економіки, промисловості та зайнятості головуючої в ЄС Франції Крістін ЛАГАРД.

В 2007 році ЄІБ надав малому та середньому бізнесу кредитів на суму в 5,2 млрд. євро з усього кредитного портфелю обсягом 48 млрд. євро.