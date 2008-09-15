Україна на самміті в Парижі отримала європейську перспективу

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО наголошує, що Україна має європейську перспективу, і це записано в заяві останнього самміту з ЄС, якій відбувся 9 вересня у Парижі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам пізно ввечері 14 вересня.

“Україна має цю європейську перспективу, оскільки Україна – європейська країна”, - сказав міністр.

Він зазначив, що, звичайно, на сьогодні ЄС має угоди про асоціацію з такими країнами, як Марокко чи Чілі, однак ці країни не можуть претендувати на членство в ЄС, оскільки не є європейськими.

“І тому, якщо ви подивитесь в рішення самміту, ви побачите дуже чітку мову і дуже чіткі слова, що Україна – європейська країна і розділяє спільні цінності з ЄС. Це означає, що ми маємо цю європейську перспективу. Питання лише в тому, коли ми, українці, будемо готові сказати: подивіться, ми виконали всі наші зобов’язання і тепер прийшов час вирішувати чи бути всередині чи ні”, - наголосив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у Парижі відбувся 12-й самміт Україна-ЄС, в ході якого було досягнуто рішення про те, що Європейський Союз підпише з Україною угоду про асоціацію, визнає Україну європейською країною, яка розділяє з ЄС спільні європейські цінності та розпочне діалог по безвізовому режиму.