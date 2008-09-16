Комітет ЄП підтримує гармонізацію законодавства про розлучення

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримує ініціативу гармонізувати правила розлучення міжнародних браків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді Евелін ГЕБХАРДТ (група соціалістичних партій, Німеччина) в рамках режиму консультацій.

У документі зазначається, що на сьогодні в Європі існують складнощі для інтернаціональних браків, пов’язані з відсутністю гармонізації європейського законодавства. Більшість країн-членів не пропонують вибору законодавства для розлучення, що часто призводить до того, що один з партнерів намагається вибрати таку країну для розлучення, в якій його права будуть краще захищені.

Пропозиція Єврокомісії передбачає, що пари повинні мати вибір в якій країні розлучатися, з якою вони мають інші чіткі зв’язки, як з країною одруження, постійного проживання, громадянства чи останньої країни проживання. При цьому, пари мають бути поінформовані про законодавство, що застосовується в тій чи іншій країни для того, щоб уникнути вибору законодавства, яке буде більш вразливим для слабкішої половини пари.

Пропозиція Єврокомісії вже виносилася на розгляд Ради ЄС, де була заблокована Швецією (для схвалення такого законодавства потрібно консенсусне рішення – УНІАН).

9 країн-членів – Франція, Італія, Іспанія, Румунія, Австрія, Угорщина, Греція, Словенія та Люксембург – висловилися на підтримку такого рішення.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на розгляд сесії Європарламенту у жовтні.

Загалом, щороку в середньому реєструється 170 тис. інтернаціональних розлучень.