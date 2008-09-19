Експерти не радять приймати Грузію та Україну до НАТО

Київ. 19 вересня. УНІАН. Західні експерти з питань безпеки вважають, що не варто приймати до Північноатлантичного альянсу Україну і Грузію ціною відносин з Росією.

Як йдеться в оприлюдненій “Німецькою хвилею” аналітичній доповіді Міжнародного інституту стратегічних досліджень, західні експерти з питань безпеки засуджують наміри прискореного розширення Північноатлантичного альянсу будь-якою ціною.

“НАТО не повинен ставити на карту свої відносини з Росією через російсько-грузинський конфлікт“, - зазначає голова цієї фундації Джон ЧІПМЕН.

У доповіді експерт також пише, що “замість розширення своїх кордонів, Альянсу краще було б забезпечити підтримку наявним країнам-учасницям”.

Дж.ЧІПМЕН вважає, шанси Тбілісі на отримання членства у НАТО стали “слабшими” – грузинське керівництво розв’язало війну щодо Абхазії і Південної Осетії і повелося ”безвідповідально“.

“Європейці мають усі підстави аргументувати, що у стратегічних інтересах Альянсу – зупинити процес розширення. Те ж стосується й перспектив України, де більшість населення – проти вступу до НАТО“, - підсумовує експерт.