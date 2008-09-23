ОЕСР вітає рішення США допомогти фінансистам
Це сприятиме нормалізації ринків
Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вітає рішення уряду США зі стабілізації фінансового ринку.
Про це йдеться у заяві Генерального секретаря ОЕСР Ангел ГУРРІА, текст якої передано УНІАН.
“Ми вітаємо і підтримуємо план систематичного порятунку, оголошений урядом США 19-20 вересня, якій сприятиме відновленню нормального функціонування фінансових ринків та збереже зайнятість і економічну діяльність”, - зазначається у заяві.
Генсек ОЕСР зазначає, що оголошення про запровадження плану вже посприяло частковій нормалізації фінансових ринків в США та в усьому світі.
На переконання Генсека ОЕСР, план порятунку створить необхідні умови для рекапіталізації фінансових інституцій.
Як повідомляв УНІАН, 19-20 вересня уряд США оголосив про виділення 700 млрд. дол. для стабілізації фінансових ринків, проблеми на яких відчутні вже понад року, однак минулого тижня вони значно посилилися через банкрутство одного з найстаріших американських банків Lehman Brothers.