ОЕСР вітає рішення США допомогти фінансистам

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вітає рішення уряду США зі стабілізації фінансового ринку.

Про це йдеться у заяві Генерального секретаря ОЕСР Ангел ГУРРІА, текст якої передано УНІАН.

“Ми вітаємо і підтримуємо план систематичного порятунку, оголошений урядом США 19-20 вересня, якій сприятиме відновленню нормального функціонування фінансових ринків та збереже зайнятість і економічну діяльність”, - зазначається у заяві.

Генсек ОЕСР зазначає, що оголошення про запровадження плану вже посприяло частковій нормалізації фінансових ринків в США та в усьому світі.

На переконання Генсека ОЕСР, план порятунку створить необхідні умови для рекапіталізації фінансових інституцій.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 вересня уряд США оголосив про виділення 700 млрд. дол. для стабілізації фінансових ринків, проблеми на яких відчутні вже понад року, однак минулого тижня вони значно посилилися через банкрутство одного з найстаріших американських банків Lehman Brothers.