Девіс хоче посиленого моніторингу для Росії та Грузії

Страсбург. 30 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС ініціює проведення розширеного моніторингу для Росії та Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи в ході першої частини слухань щодо російсько-грузинського конфлікту.

“Але потрібна нова процедура, бо діюча процедура недостатня”, - сказав Генсек Ради Європи.

Він зазначив, що розширений моніторинг полягатиме, як в зборі інформації, притаманному для звичайного моніторингу, так і в зборі додаткової інформації від Парламентської Асамблеї Ради Європи, комісара Ради Європи з прав людини, інформації, що надходить від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, ЄС та ООН.

“І така розширена процедура моніторингу має бути включена до діяльності Ради Європи”, - сказав Т.ДЕВІС.

Він наголосив на тому, що Рада Європа повинна реагувати на те, що відбулося у відносинах між Росією та Грузією.

Генсек ЄС також зазначив, що не вірить розповідям про те, що грузини та осетини конфліктували з давнього часу.

“Я не згоден з тими, хто каже, що завжди були конфлікти між осетинами та грузинами. Я з особистого досвіду знаю, що не так було ще 10 років тому”, - сказав Т.ДЕВІС.

Він також зазначив, що ескалація конфлікту, за свідченнями міжнародних спостерігачів, що перебували в Грузії, розпочалася з квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Парламентській Асамблеї Ради Європи розпочалися слухання щодо російсько-грузинського конфлікту. Слухання триватимуть два дні: сьогодні та у четвер, 2 жовтня.