Депутати ПАРЄ хочуть розслідування подій в Грузії

Страсбург. 30 вересня. УНІАН. Депутати-члени Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виступають за проведення розслідування російсько-грузинського конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вони казали сьогодні у виступах під час першої частини дискусії в ПАРЄ з цього питання.

“Всі і кожен член нашої групи вітає поглиблене розслідування того, що сталося”, - заявив Давид ВІЛЬШЕР, британський парламентарій, що виступав від імені групи європейських демократів.

“Думаю, це дуже важливо провести об’єктивне міжнародне розслідування. І Грузія, і Росія згодні на таке розслідування. При чому потрібне погодинне розслідування того, що відбувалося: година за годиною”, - підтримав його виступаючий від імені групи лібералів угорський депутат Матіаш ЙОРШИ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Парламентській Асамблеї Ради Європи розпочалися слухання щодо російсько-грузинського конфлікту. Слухання триватимуть два дні: сьогодні та у четвер, 2 жовтня.