Бондаренко: позбавити росіян повноважень в ПАРЄ можна пізніше

Страсбург. 30 вересня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України від Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Олена БОНДАРЕНКО вважає, що краще розглянути рішення про повноваження російської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) після проведення міжнародного розслідування конфлікту в Грузії.

Таку думку депутат висловила в розмові з кореспондентом УНІАН в Страсбурзі.

“Ще краще, якщо відбудеться міжнародне розслідування, і після завершення цього розслідування я би взагалі пропонувала провести надзвичайну сесію, присвячену тільки цьому питанню, бо це правда кричущий факт, і на цій надзвичайній сесії ухвалити відповідні рішення”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що в нинішній ситуації, будь-яке рішення щодо можливих санкцій проти Росії, зокрема, щодо позбавлення права голосу російської делегації в ПАРЄ, навіть прихильниками цього рішення можуть ставитися під сумнів.

“Коли питання не повністю вичерпане, навіть прихильники такої позиції можуть говорити, мовляв, ми не дослідили все, а як ми можемо приймати такі радикальні рішення”, - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня група з 24 депутатів ПАРЄ подала проект резолюції про перегляд повноважень російської делегації в Асамблеї. Попри те, що 29 вересня, у перший день роботи осінньої сесії ПАРЄ, з`явилася інформація про бажання 2-5 депутатів відкликати свої підписи під цим проектом, документ буде винесено на розгляд в сесійній залі 1 жовтня.