Девіс хоче швидкого запровадження спецмоніторингу для РФ і Грузії

Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС вважає, що процедура спеціального моніторингу для Росії та Грузії має розпочатися якомога швидше.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі.

“Я вважаю, що процедура має розпочатися якомога швидше”, - сказав він.

Т.ДЕВІС зазначив, що для початку спеціальної поглибленої процедури моніторингу для Росії та Грузії Рада Європи не потребує згоди Парламентської Асамблеї, а лише Комітету Міністрів. При цьому, за словами Т.ДЕВІСА, міністри вже дали свою згоду на запровадження такої процедури.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Т.ДЕВІС, виступаючи в Парламентській Асамблеї Ради Європи, повідомив, що запропонував спеціальну поглиблену процедуру моніторингу для Росії та Грузії, яка включатиме не лише традиційний збір інформації за розвитком країн, але й використання інформації від інших міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ, ЄС та ООН.