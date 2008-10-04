В Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують приділити увагу пакету пропозицій щодо регулювання внутрішнього енергетичного ринку. Крім того, міністри обговорять проект законодавства щодо енергетики та захисту навколишнього середовища, якій, зокрема, передбачає досягнення поставлених цілей щодо зниження до 2020 року викидів в атмосферу парникових газів на 20%, збільшення до 20% частки відновлювальних енергоресурсів в енергетиці, покращення енергоефекивності на 20%.