В Брюсселі розпочнеться дводенна конференція “Дунай – ріка європейського майбутнього”

В конференції візьмуть участь представники країн, по території яких протікає Дунай. Українську делегацію очолюватиме міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь Куйбіда. Участь в конференції також візьмуть Президент Румунії Траян Басеску, віце-прем’єр міністр Сербії Божи дар Джеліч, комісар ЄС з питань регіональної політики Данута Хубнер.

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