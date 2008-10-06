У Києві відбудеться прес-конференція з нагоди започаткування нового проекту ”Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі”
12:28, 06 жовтня 2008Новини ЄС
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У прес-конференції, що відбудеться в представництві Єврокомісії в Україні візьмуть участь голова Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі Тарас Петрів, в.о. голови представництва Європейської Комісії в Україні Дірк Шюбель та представник Генерального Секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Оке Петерсон. Загальною метою проекту є забезпечення якіснішої інформації про соціальні та політичні процеси в Україні для української громадськості.
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