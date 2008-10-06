”Укртрансгаз” за 9 місяців збільшив транзит газу в Європу

Київ. 6 жовтня. УНІАН. ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України”, за оперативними даними, в січні-вересні ц.р. збільшила транзит природного газу в країни Європи на 16%, або на 12,7 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, - до 90,6 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК “Укртрансгаз”, наголосивши, що цей показник найвищий за всю історію існування газотранспортної системи України.

У повідомленні сказано, що збільшення обсягів транзиту зумовлене зростанням експортного постачання ВАТ “Газпром” в країни Європи для забезпечення дедалі більшого споживання російського природного газу європейськими країнами.

Також у повідомленні зазначено, що рекордні обсяги транзиту вкотре підтвердили, що ДК “Укртрансгаз” підтримує газотранспортну систему України в належному технічному стані, є надійним партнером ВАТ “Газпром” з транспортування природного газу в країни Європи, а український маршрут транспортування газу має суттєві резерви для їх нарощування.

Як повідомляв УНІАН, 2007 року Україна транспортувала в країни Європи 112,1 млрд. куб. м. природного газу, що на 1,7 млрд. куб. м, або на 1,5% менше, ніж 2006 року. Основною причиною зниження обсягів транзиту газу 2007 року стала переорієнтація ВАТ “Газпром” постачання газу на південь Російської Федерації через введений в експлуатацію газопровід “Октябрьська-Сохрановка” в обхід території України.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Станом на 1 січня 2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складається з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м., у т.ч. в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.