ЄС перегляне підходи до зарплати керівників бізнесу

Люксембург. 7 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС хоче переглянути законодавство про зарплату керівників бізнесу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради, схвалених сьогодні на її засіданні в Люксембургу.

Міністри, зокрема, вважають, що акціонери повинні мати більш ефективний контроль над політикою, що її проводить рада директорів, в тому числі, політику винагород, до яких включається, як безпосередньо зарплата, так і будь-які додаткові бонуси, соціальні доплати тощо.

При цьому, на переконання міністрів у видатках не утримання керівних органів бізнесу має бути закладено положення про те, що такі видатки повинні відображати реальний коефіцієнт корисної дії. При цьому критерії врахування такого коефіцієнта мають також (у випадках, коли йдеться про фінансові інституції) спиратися на тому, щоб дії ради директорів вели до посилення ринкових позицій компанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС у Люксембургу схвалила ряд висновків, направлених на подолання фінансової кризи.